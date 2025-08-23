“MISTER ITALIA 2025”: TRA I PRETENDENTI AI TITOLO ANCHE ANDREA COLALONGO 31ENNE DI FRANCAVILLA

FRANCAVILLA – C’è anche un ragazzo di Francavilla al mare (Chieti) tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”. Andrea Colalongo, 31 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Andrea sarà impegnato mercoledì sera 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024. Alto 1.82, di professione project manager, appassionato di viaggi, sport, natura e culture si definisce «un viaggiatore, uno con cui è facile parlare, uno di quelli che sanno ridere, ma anche ascoltare».

Per seguire l’avventura di Andrea Colalongo basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.