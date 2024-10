MISURA TRANSIZIONE 5.0: PRESENTAZIONE IL 30 A PESCARA CON BERGAMOTTO, MAGNACCA E STREVER

PESCARA – Prosegue l’attività di presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul territorio attraverso le Case del Made in Italy, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche per le imprese-Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy.

In stretta sinergia con la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Chieti Pescara, il Polo del Made in Italy ed Innovalley è stato organizzato per mercoledì 30 ottobre alle 9,30 a Pescara (auditorium Petruzzi), un evento dedicato alla misura Transizione 5.0. Tale misura finanzia investimenti che promuovono l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l’efficienza energetica nelle imprese, con particolare attenzione alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili e all’efficientamento energetico. Il programma prevede un credito d’imposta fino al 45% delle spese ammissibili, con una dotazione complessiva di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sottosegretario, on. Fausta Bergamotto e del Presidente della CCIAA Gennaro Strever, e si concluderà con l’intervento dell’Assessore Regionale Tiziana Magnacca. Nel corso della mattinata, gli interventi dei Dirigenti del MIMIT: Fabiola Gallo, Coordinatrice delle Case del Made in Italy e Innovazione delle Imprese e Raffaele Spallone, Dirigente della Divisione competente in materia di Politica per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi, che illustrerà in dettaglio le opportunità offerte dalla misura Transizione 5.0. I lavori saranno coordinati dal Presidente del Polo d’Innovazione del Made in Italy, Angelo D’Ottavio, e dal Presidente di Innovalley e Direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti dell’Aquila, Federico Fioriti.