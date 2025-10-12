MO: PIANTEDOSI, “NUOVA STRATEGIA NAZIONALE CONTRO ANTISEMITISMO”

ROMA – “L’accordo raggiunto fra Israele-Hamas è un passo importante verso la costruzione della pace, che sosteniamo tutti, dando vita a un percorso politico che possa essere credibile e duraturo. In questa prospettiva, l’Italia continua a rafforzare il proprio impegno sul fronte interno, contrastando le radici dell’odio e dell’intolleranza, adottando anche una nuova strategia nazionale contro l’antisemitismo, che pone al centro dell’azione l’educazione, la sicurezza, il contrasto alla disinformazione”.

Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso dell’evento “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato dall’Ucei e in corso al Cnel di Roma.

“Tutti strumenti indispensabili per costruire un futuro di convivenza e di rispetto – ha aggiunto – Lavoriamo in sinergia, con le comunità ebraiche italiane per proteggere i luoghi di culto, le istituzioni scolastiche e culturali, rafforzando al contempo la consapevolezza storica e civile delle nuove generazioni”.