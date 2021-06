MOBILITÀ: BUS NAVETTA PER IL CENTRO STORICO, DA VENERDÌ 11 NUOVI ORARI

L’AQUILA – Da venerdì 11 giugno entrerà in vigore il nuovo orario del bus navetta per il centro storico dell’Aquila.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.

Il servizio, gratuito e attivo tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) con un mezzo elettrico, consentirà di raggiungere il centro cittadino dal terminal di Collemaggio con un percorso che toccherà viale di Collemaggio, viale Crispi, Piazza Duomo, Via San Bernardino, via Zara, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa), viale Gran Sasso, via Strinella, con ritorno al capolinea dell’autostazione

Previste partenze dal terminal ogni venti minuti a partire dalle 8:00 alle13:20 e dalle 15:00 alle 20:20 (il dettaglio degli orari e delle fermate è nella tabella allegata).

“L’iniziativa di assicurare la gratuità del servizio fino a metà settembre è stata concordata con le associazioni di categoria per incentivare la fruizione del centro storico. I cittadini possono parcheggiare, gratuitamente, al terminal di Collemaggio e raggiungere in pochi minuti il cuore della città” dichiara l’assessore Mannetti.