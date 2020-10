MOBILITA’: GENOVESI, “UN NUOVO PIANO TRAFFICO, DISSENNATA POLITICA DELLE ULTIME DUE AMMINISTRAZIONI”

AVEZZANO – “La dissennata politica delle ultime due amministrazioni comunali ha portato alla pressoché paralisi del centro cittadino. Sono state realizzate piste ciclabili senza alcun criterio e sottratti migliaia di parcheggi. Tutto ciò creando notevoli disagi ai residenti, alle attività commerciali e lavorative del centro città. Le piste ciclabili saranno in funzione nella stagione estiva”.

Così il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, parlando, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì, della mobilità.

“Occorrerà ridisegnare un nuovo piano traffico – spiega ancora Genovesi – che tenga conto delle esigenze di mobilità dei cittadini e consenta di restituire ai residenti un tessuto urbano a misura d’uomo. Va ripensata la sostenibilità delle piste ciclabili e le modalità di accesso a piazza Risorgimento e applicate delle iniziative quali la sosta a tempo gratuito che consenta, in accordo con i gestori delle attività commerciali, una sosta tranquilla per tutti coloro che si recano in centro per acquisti e per attività diverse”, conclude il 40enne imprenditore

