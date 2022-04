MOBILITA’ L’AQUILA, L’ASSESSORE MANNETTI PRESENTA IL BICIPLAN

L’AQUILA – Ben 90 chilometri di piste per un progetto da circa 26 milioni di euro, in parte già finanziati, con l’ambizioso obiettivo di creare collegamenti dal centro storico alla stazione ferroviaria, da via XX Settembre al polo universitario di Coppito e all’ospedale, da Roio a Pianola, dalla Villa comunale alle 99 Cannelle.

È il Biciplan, parte integrante del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), approvato dal Consiglio comunale nel gennaio scorso, che sarà illustrato in una conferenza stampa in programma mercoledì prossimo, 27 aprile, alle ore 11,30, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino.

Parteciperanno il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti, l’ingegnere Eleonora Laurini, che lo ha redatto insieme ad Alessandro Celi, il dirigente Marco Marrocco e i funzionari del Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti del Comune dell’Aquila.