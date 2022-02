MOBILITA’ L’AQUILA: OK DALLA GIUNTA A RICHIESTA ACQUISTO 18 BUS ELETTRICI CON FONDI PNRR

L’AQUILA – Puntare alla mobilità “green” attraverso l’acquisto di 18 bus elettrici e l’installazione di punti per la ricarica.

È quanto previsto dalla manifestazione di interesse approvata con delibera di giunta, che il Comune presenterà al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per accedere ai fondi messi a disposizione a valere sul Pnrr.

In caso di accoglimento positivo, l’amministrazione si vedrebbe assegnati circa 13 milioni di euro per l’acquisto di 18 autobus elettrici o a idrogeno e per la realizzazione di relative infrastrutture di ricarica.

“L’Amministrazione comunale ha già dato avvio a un programma di graduale di decarbonizzazione della flotta di autobus per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma – commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla mobilità Carla Mannetti – mediante l’acquisto, dal 2018 al 2020, di 10 autobus a motore elettrico, concessi in comodato gratuito alla società in house providing A.M.A. Spa e tramite la contrattualizzazione per la fornitura di ulteriori n. 7 autobus elettrici, la cui consegna è prevista entro l’anno.”

“Per migliorare ulteriormente le flotte di autobus urbani abbiamo deciso di chiedere al Ministero preposto il finanziamento di ulteriori 18 bus elettrici, che andranno ad aggiungersi a quelli attualmente impiegati sulle “linee navetta” a servizio del centro storico e del collegamento Amiternum-Stazione-Terminal sulle due direttrici di Via XX Settembre e Viale della Croce Rossa nonché su quelle che servono i principali quartieri della città. Proseguiamo verso il percorso della mobilità sostenibile puntando ad essere tra le città capofila nell’utilizzo di tecnologie innovative e amiche dell’ambiente”, concludono il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti.