MOBILITA’: POTENZIATE PER IL NATALE LE CORSE FLIXBUS PER PESCARA E MONTESILVANO

PESCARA – In vista del Natale, FlixBus ha rafforzato i collegamenti con Pescara, Montesilvano e l’Abruzzo per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive fra l’Abruzzo e alcune grandi città universitarie del Paese, soprattutto al centro e Nord Italia.

In tutto, sono 17 le destinazioni collegate da FlixBus sul territorio abruzzese: di queste, ben sette sono piccoli centri con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Fino alla fine del 2023, per Pescara partiranno settimanalmente fino a 28 corse dirette da Bologna, fino a 26 da Roma, fino a 20 da Ancona e fino a 15 da Firenze, Perugia e Milano. Inoltre, saranno attive fino a 13 corse settimanali da Macerata e Siena. Chi si sposta sulle tratte più lunghe, come quelle operative con Torino, potrà viaggiare comodamente in notturna, imbarcandosi la sera e arrivando la mattina.

Inoltre, grazie alla rete internazionale di FlixBus, anche chi studia o lavora in Germania o in Svizzera potrà fare rientro in famiglia, partendo da città come Monaco di Baviera, Francoforte o Zurigo.

Molti dei collegamenti operativi per il centro di Pescara raggiungeranno anche Montesilvano, che beneficerà di fino a sette collegamenti diretti alla settimana in arrivo da numerose città universitarie del centro Italia, come Firenze, Perugia, Macerata e Siena, o del nord Italia, come Bologna, Milano e Torino.

Tutti i collegamenti sono in vendita sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus e nei punti vendita sul territorio.