MOBILITA’: PRIMA CORSA DEL BUS ECOLOGICO LUNGO LA STRADA PARCO CHE COLLEGA PESCARA E MONTESILVANO

Questa mattina alle 6.25 è partita la prima corsa il bus ecologico sulla strada parco che collega Pescara e Montesilvano., in soli 19 minuti.

Un’opera pensata per contribuire in modo ecologico ad alleggerire fortemente il traffico stradale tra le due città, ma che ha subito la feroce opposizione dei comitati cittadini, e a causa di ricorsi e modifiche progettuali ha reso necessari circa 30 anni anni per arrivare al completamento e alla messa in esercizio.

Alle 6.25 è partita la prima corsa è stata svolta con un bus Mercedes eCitaro, mezzo a trazione elettrica. Alla guida l’operatore di esercizio della Tua Massimiliano Iacovelli, Fermata di partenza piazza della Repubblica. A timbrare il primo biglietto è stato il sindaco Carlo Masci, seguito dal collega Ottavio De Martinis, salito al Pala Dean Martin, dove verrà realizzato anche l’hub per l’interscambio necessario degli autobus, 7 in tutto per ora, 5 Yutong e 2 Mercedes. Al viaggio inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente e il direttore generale della Tua Spa Gabriele De Angelis e Maxmilian Di Pasquale, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, e il

direttore del dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo Giancarlo Misantoni.

A congiungere le due città adriatiche sono moderni bus elettrici Youtong. Nei giorni feriali, i mezzi partiranno con una frequenza di dieci minuti da Piazza della Repubblica a Pescara (fino alle 20.45) e dal Pala Dean Martin di Montesilvano (dalle 6.55 alle 21.15). Durante i giorni festivi, le corse saranno ogni mezz’ora, dalle 7 alle 21.

Queste le fermate a Pescara: piazza della Repubblica, via Pellico e strada parco, Mentre al Montesilvano oltre alla alla fermata sulla strada parco, ci sono quelle di via Tasso, via Inghilterra, via Rossi e Pala Dean Martin.

Parallelamente, Tua ha anche previsto una riorganizzazione delle altre linee cittadine.

“Tua punta ad una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, infatti l’utilizzo dell’ex tracciato ferroviario, come area riservata ai mezzi pubblici, ci consentirà l’impiego di mezzi a ridottissimo impatto ambientale all’interno dell’importante linea dorsale adriatica che collega Pescara e Montesilvano – ha detto Gabriele De Angelis, presidente della Tua. – La Verde assicurerà un significativo decongestionamento del traffico sulle direttrici viarie principali e una diminuzione del traffico, grazie ai nuovi servizi urbani che prevedono circa 450.000 chilometri di percorsi con mezzi elettrici a ridotto impatto ambientale, con una riduzione delle emissioni stimata di circa 1000 tonnellate di CO2 all’anno”.

I benefici per il traffico e per l’ambiente legati all’attivazione dei nuovi servizi di trasporto pubblico locale sono significativi; infatti, il nuovo servizio prevede un aumento delle percorrenze attuali di circa 135.000 chilometri all’anno che si traducono in un numero maggiore di corse ed una migliore copertura del territorio, oltre all’abbattimento delle emissioni inquinanti.

Tutti i mezzi sono dotati di un sistema di videosorveglianza di bordo costituito da 4 telecamere

HD, una dash cam con immagini in real time monitorate dalla sala operativa della Tua. I mezzi sono equipaggiati con un sistema di geolocalizzazione, un doppio sistema di preferenziamento

semaforico, conta passeggeri, computer di bordo e possibilità di pagamento del titolo di viaggio

con carta di credito.

“Oggi è stato scritto un pezzo di futuro della nostra città”, ha detto a bordo il sindaco Masci, “realizziamo una grande conquista per le nostre città, e anche per i territori limitrofi”, dice il primo cittadino. “Una conquista che è stata immaginata e voluta ben 28 anni fa: ricordo ancora il giorno in cui accompagnai Carlo Pace, Nino Sospiri e Glauco Torlontano all’inaugurazione della cosiddetta strada parco, in cui credevano fortemente, pur essendo su posizioni politiche diverse. Fu quello il primo step per arrivare alla attivazione di un mezzo pubblico a zero impatto ambientale su un percorso dedicato e oggi possiamo dire con grande emozione che ce l’abbiamo fatta, dopo tante traversie e tante polemiche ma anche tanto impegno. Pescara fa un salto di qualità e mi auguro che i cittadini lo comprendano e lascino l’auto a casa per spostarsi con questi mezzi che consentono di abbattere l’inquinamento dell’aria e di decongestionare il traffico, liberando viale Bovio e viale della Riviera, evitando peraltro la ricerca del parcheggio”.

Molto positive le impressioni registrate stamani dal primo cittadino.

“Sono saliti tanti giovani, soddisfatti di questa novità, perché la nuova linea fa risparmiare venti minuti, come ci hanno fatto notare loro stessi durante le prime corse”, prosegue Masci che parla di “un bel traguardo raggiunto per il nostro territorio”.

Ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio, “Considero surreale che, dopo trent’anni, si debba inaugurare, anche con una certa tensione, la linea di un autobus elettrico che dovrebbe essere la normalità nel mondo evoluto e civilizzato di tutto l’Occidente”.

“Dovrebbe essere un dovere per le pubbliche amministrazioni, – ha aggiunto – fare in modo che siano operativi mezzi di trasporto pubblico ecologici che abbattano tempi di percorrenza e inquinamento e permettano, al tempo stesso, ad un’area metropolitana di essere tale per davvero”.

“Noi ci siamo riusciti, – ha proseguito – anche se tra mille polemiche, tanti ricorsi e troppi ritardi e abbiamo dovuto faticare le proverbiali sette camice per arrivare a questo risultato. Entro pochi mesi, – ha spiegato – completeremo il lavoro con il filobus e spero che, avendo messo in funzione il primo lotto, potremo intercettare quei finanziamenti che, nel passato recente, sono svaniti, anche se non per nostra responsabilità, e che invece ci servirebbero per completare i lotti successivi e proseguire verso Francavilla al Mare da un lato e verso l’aeroporto e Chieti Scalo dall’altro”.

“L’obiettivo finale – ha concluso Marsilio – è innervare finalmente tutta l’area metropolitana e consentire una mobilità ecologica a basso costo che vada incontro ai più deboli, cioè a quelli che non si possono permettere l’automezzo privato, oltre ad abbattere tempi di percorrenza, inquinamento e costi del trasporto pubblico locale”

L’assessore con delega ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, dal canto suo, ha ricordato come sia stata data “un’accelerata che poi si è materializzata con il pronunciamento del Consiglio di Stato, favorevole alle ragioni di Regione, Comune di Pescara e Tua. Quindi, in meno di due anni, – ha proseguito- si è riusciti a completare l’intervento, ad ottenere tutte le autorizzazioni e a far partire il servizio. Nello specifico, – ha concluso D’Annuntiis – per quello che è stato fatto nell’ultimo mese, vorrei ringraziare soprattutto il mio Dipartimento ed in particolar modo il direttore Giancarlo Misantoni“.

A bordo del bus anche il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

“L’avvio del servizio di trasporto pubblico di massa a zero impatto ambientale sull’ex tracciato ferroviario è un’opera che supera le appartenenze politiche, perché è semplicemente un’opera giusta. Lo sapeva bene il professor Glauco Torlontano, parlamentare DS, che ha raccolto 10mila firme a sostegno dell’intervento, consapevole della sua rilevanza per abbattere il livello delle polveri sottili in città che sono la causa della maggior parte delle patologie respiratorie, comprese quelle più gravi”.

“Il ringraziamento va innanzitutto all’assessore Umberto D’Annuntiis e al Presidente Marsilio il cui impegno per tale opera non è stato solo ovvio, in quanto avevano in capo la responsabilità specifica, ma è stato strategico – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Perché c’abbiamo messo 28 anni per far partire un mezzo pubblico di massa a zero impatto ambientale su sede dedicata appositamente realizzata con fondi dedicati nazionali? Perché l’alternanza dei governi di centrodestra e centrosinistra ha determinato, in questi anni, che si faceva un passo in avanti per la messa a regime del servizio, e poi c’era un periodo di blocco, perché comunque non si è mai avuta la capacità di cambiare idea o di annullarla. La prima volta che c’è stata continuità amministrativa tra Regione e i due comuni l’opera è partita, tra mille difficoltà, vincendo vari ostacoli, soprattutto di giustizia amministrativa, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Dunque il mio ringraziamento, di cuore, va all’assessore D’Annuntiis, a tutta la tua struttura, al Governatore Marsilio senza il quale oggi non avremmo avuto tale opportunità, e poi a tutta la struttura di Tua ereditata da GTM che si è fusa con Arpa e ha sempre creduto nel progetto”.

“E ovviamente è stata fondamentale la presenza del Presidente De Angelis che è uomo di impresa, uomo pratico, che ha accelerato le procedure. Infine il ricordo al Professor Torlontano, uomo politicamente lontano dalle mie idee, ma che in aperto contrasto con la sua parte politica – ha ricordato il Presidente Sospiri – ha raccolto più di 10mila firme a sostegno dell’opera, della filovia, che riteneva strategica, indispensabile per la salute umana”.

A margine della Conferenza stampa il Presidente Sospiri ha espresso la propria “solidarietà per l’incidente che stamane ha visto vittima incolpevole un amico a quattrozampe. Esprimo il mio dolore alla famiglia del piccolo amico, da proprietario di un cagnolino mi rendo perfettamente conto dello strazio vissuto, ma veramente si è trattato di un evento imprevedibile, che ha lasciato tutti attoniti, a partire dall’autista del mezzo che non è riuscito a evitare il cane apparso all’improvviso sulla strada”.

Strada parco Pescara. D’Incecco (Lega Abruzzo): dopo 30 anni, l’area metropolitana ha finalmente un servizio pubblico moderno e sostenibile

“Dopo anni di ostacoli e polemiche, oggi Pescara e Montesilvano e in generale l’intera area metropolitana possono contare su un servizio pubblico efficiente, innovativo e rispettoso dell’ambiente. Il transito dei nuovi mezzi elettrici lungo l’ex tracciato ferroviario di via Castellamare Adriatico, anche se a qualcuno non va giù, è finalmente realtà”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo in Consiglio regionale, sull’avvio del nuovo servizio di trasporto.

“Un risultato concreto – prosegue D’Incecco – reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e governo regionale, che hanno saputo imprimere una svolta mentre altri, per anni, si sono limitati solo a criticare. A chi ha cercato e cerca di ostacolare questa iniziativa con tutti gli strumenti possibili della burocrazia, rispondiamo con i benefici che il servizio apporterà ai cittadini. E, quindi, tempi di percorrenza ridotti, meno traffico, aria più pulita. In attesa della filovia, oggi compiamo un primo importantissimo passo verso un sistema di mobilità moderna e integrata. Dopo 30 anni, l’area metropolitana ha finalmente un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle sfide ambientali e urbane. Il vero ambientalismo – sottolinea D’Incecco – non deve essere opposizione ideologica a tutto (specie a quanto proposto dal centrodestra), ma deve tradursi in azioni concrete a vantaggio appunto dell’ambiente e allo stesso tempo della vita dei cittadini.

Ringrazio i dipendenti comunali, regionali, il personale di Tua e tutti coloro che, in questi anni, hanno lavorato per la realizzazione di questo obiettivo. E, quindi, gli amministratori attuali e quelli passati che ci hanno creduto. Ora avanti per allungare il percorso, estendendolo a nuove zone e, di conseguenza, rendendolo fruibile a più gente possibile”.