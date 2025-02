MOBILITA’ SANITARIA: ASL L’AQUILA, “SALDO POSITIVO DI 5 MLN GRAZIE A IMPORTANTI SCELTE AZIENDALI”

L’AQUILA – “In questi giorni, alcuni articoli di stampa hanno evidenziato il saldo negativo della mobilità sanitaria di alcune regioni italiane, tra cui l’Abruzzo, sulla base di diversi rapporti, tra cui il report dell’Osservatorio Gimbe che ha analizzato i dati del 2022. Tuttavia, un’analisi più approfondita del contesto regionale evidenzia un quadro diverso e più articolato. Infatti la Asl 1 fa registrare, al contrario, un netto miglioramento del saldo di mobilità di circa 5 milioni di euro”.

È quanto si legge in una nota della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta dal manager Ferdinando Romano, dopo i dati diffusi nel report della Fondazione Gimbe, con l’Abruzzo risultata una delle regioni italiane con il più significativo saldo passivo per quanto riguarda la mobilità sanitaria, cioè i debiti per cure ricevute dagli abruzzesi in altre regioni. Il saldo negativo, per l’Abruzzo, ammonta a 104,1 milioni di euro.

Ma il risultato dell’azienda sanitaria aquilana, si legge nella nota, “rappresenta un segnale importante, che attesta la capacità della ASL 1 di attrarre pazienti e di fornire prestazioni sanitarie di elevata qualità, all’esito di scelte aziendali di potenziamento del personale e di innovazione tecnologica”.

“Inoltre secondo l’ultimo report sulla mobilità sanitaria redatto dall’Agenzia Sanitaria Regionale, nel 2023 l’azienda sanitaria aquilana ha preso in carico 9.248 pazienti non residenti nella ASL, pari al 49% del totale regionale, con un incasso complessivo di 38.945.459 euro e un saldo di mobilità extraregionale in attivo per 5,8 milioni di euro”.

“Questi dati confermano il ruolo centrale delle strutture ospedaliere della ASL 1 nel panorama sanitario regionale, sottolineando il valore delle prestazioni erogate e l’attrattività del servizio offerto. L’azienda sanitaria ha saputo consolidare la propria posizione, invertendo una tendenza negativa e offrendo un modello virtuoso di gestione della mobilità sanitaria”, conclude la nota.