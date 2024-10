MOBILITA’ SOSTENIBILE: COMUNE DI FOSSA RICEVE UN FINANZIAMENTO DI 440MILA EURO

FOSSA – Il Comune di Fossa (L’Aquila) ha ricevuto la comunicazione dalla Regione Abruzzo di approvazione e finanziamento di un progetto per risorse pari a 440 mila euro (con cofinanziamento da fondi comunali di 50 mila euro), nell’ambito di un bando pubblico del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, finanziato con la legge di bilancio 2022.

“Esprimo grande soddisfazione per questo contributo – afferma il Sindaco Fabrizio Boccabella – che consente di dotare il nostro comune di un nuovo scuolabus, di una autovettura e di un autocarro, tutti a trazione elettrica, oltre alla fornitura di colonnine per la ricarica ed una innovativa app per i servizi di mobilità. Il comune di Fossa inoltre svolgerà il ruolo di Incubatore di Imprese con fornitura di spazi, finanziamenti, consulenze, formazione e servizi tecnologici integrati”

“In particolare – prosegue Fabrizio Boccabella – potremo mettere in servizio, nel corso del 2025, il nuovo mezzo scuolabus destinato al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Fossa, che conta oltre 80 iscritti provenienti da tutto il comprensorio”.

“Avere un parco mezzi rinnovato ed in linea con le politiche di sostenibilità energetica, cosa molto rara per i piccoli comuni come Fossa, è un risultato straordinario, e per questo voglio ringraziare la struttura tecnica comunale che ha redatto il progetto ed il consigliere Carlo Giacomantonio, delegato ai servizi tecnologici, che ha seguito tutte la fasi della proposta.”