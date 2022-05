MOBILITA’ SOSTENIBILE E GRENN ECONOMY: A PESCARA TORNA ECOMOB EXPO CITY

PESCARA – Dal 6 al 8 maggio Pescara ospiterà la quinta edizione di Ecomob Expo City, il primo grande evento del centro-sud Italia dedicato alla green economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile, del turismo attivo e dell’ecologia ambientale.

“Fra le novità di quest’anno – ha spiegato Gianluca Giallorenzo, organizzatore dell’evento – c’è la location che non sarà più al Marina di Pescara ma nel centro cittadino e nel cuore di Pescara. Avremo oltre 45 espositori con altrettanti stand che arriveranno da molte regioni italiane per riaffermare quelli che sono i temi cari a questo evento come quelli della mobilità sostenibile del turismo attivo e dell’economia ambientale presentando le novità del settore”.

L’assessore comunale alla Mobilità Luigi Albore Mascia ha sottolineato che “la sostenibilità ambientale è una priorità. Pescara è l’ottava città in Italia secondo l’Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture per il mobility Sharing ovvero per l’utilizzo di tutti i dispositivi messi a disposizione della comunità per la mobilità sostenibile e quindi parliamo di un risultato lusinghiero per l’Amministrazione che deve però compiacere i cittadini che sono i fruitori di biciclette, monopattini, scooter e bici a pedalata assistita che avremo per la prima volta a noleggio e quindi Ecomob diventa una opportunità per avere un nostro stand per far vedere i nostri progetti e le pianificazioni che stiamo portando avanti – ha concluso l’assessore Mascia – per quanto riguarda il biciplan e per il Piano Generale del Traffico Urbano inquadrato nel sistema del Piano Urbano della Mobilità sostenibile”.

Ecomob avrà due grosse aree di esposizione: la Green area in Piazza della Rinascita e la Blue Area presso lo Stadio del Mare.