MOBILITA’ SOSTENIBILE: LEGA ABRUZZO CHIARISCE ITER LEGISLATIVO

L’AQUILA – “Al gruppo consiliare Lega Salvini Premier che, della coerenza e della correttezza ne fa i principi cardine della propria azione politica, preme chiarire quanto deliberato nell’ultima giunta regionale circa il sostegno alla mobilità alternativa ed eco- sostenibile”.

È quanto si legge nella nota a firma della Lega Abruzzo che spiega: “In sede di approvazione della legge regionale 10 del 2020 recante ‘disposizioni urgenti a favore dei settori del turismo, Commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da covid-19 ‘ le opposizioni presentarono un emendamento con cui è stato richiesto il sostegno alla mobilità alternativa ed eco- sostenibile, la legge è stata poi promulgata in data 3 giugno”.

“Con il provvedimento deliberato dalla giunta regionale è stato approvato l’atto di indirizzo che definisce requisiti, criteri, termini e modalità specifici per la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi idonei alla mobilità sostenibile; gli oneri a copertura degli incentivi, quantificati in complessivi 300.000 euro, sono ottenuti dalla riprogrammazione di fondi statali non vincolati , quindi ne deriva che alcun impegno ovvero onere finanziario è gravato in capo alla Regione Abruzzo per l’assunzione del provvedimento di cui sopra”, conclude la nota.

