MOBILITA’ SOSTENIBILE: NUOVO BANDO COMUNE L’AQUILA PER CONTRIBUTI VEICOLI ELETTRICI

L’AQUILA– Con Determinazione Dirigenziale del 23 maggio scorso, sono stati approvati i contributi previsti dal bando comunale per l’acquisto di veicoli elettrici 2025.

“Una misura concreta per incentivare l’utilizzo di mezzi ecologici sul territorio cittadino. I beneficiari, informati dell’approvazione del contributo, potranno procedere con l’acquisto dei veicoli secondo le disposizioni contenute nel bando”, viene spiegato in una nota.

“È un risultato importante – commentano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità Paola Giuliani – che conferma la bontà della visione di questa Amministrazione: sostenere i cittadini che scelgono soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale. Grazie a quest’ultimo intervento, ad oggi, risultano assegnate la totalità delle risorse stanziate con fondi Restart relative al Progetto di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità nei centri storici, per un totale di 1,5 milioni di euro”.

Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2025. Come previsto dall’avviso pubblico, esaurita la dotazione finanziaria, le domande pervenute entro i termini, con istruttoria positiva ma non soddisfatte, saranno inserite in una lista di attesa secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Quest’ultima verrà utilizzata in caso di rinuncia da parte dei beneficiari, riduzione dei costi degli interventi rendicontati o disponibilità di ulteriori risorse economiche.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune dell’Aquila o gli uffici della Mobilità sostenibile al numero 0862645470.