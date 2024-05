MOBILITAZIONE ADDETTI POSTE ITALIANE: DOMANI PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Allo scopo di sollecitare l’apertura di un tavolo nazionale sulla recente decisione del Governo di voler cedere ulteriori quote dell’Azienda Poste Italiane Spa, anche in relazione agli inevitabili risvolti che tali scelte potrebbero produrre per i cittadini, per il territorio e per i Lavoratori (a partire dalla messa a rischio di migliaia di posti di lavoro), il prossimo 21 Maggio 2024, a sostegno della mobilitazione indetta a livello nazionale dalle OOSS di categoria, verrà organizzato un presidio dei lavoratori Poste Italiane Spa dell’Abruzzo. Si terrà sul Corso Federico II n° 9, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 davanti al palazzo della Prefettura dell’Aquila.

Lo svolgimento della manifestazione avverrà in forma statica e si prevede che alla manifestazione saranno presenti circa 100 persone.