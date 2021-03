MOBILITAZIONE CIRCOLI PD SU TERRITORIO, FINA: “PRIMA RISPOSTA IN ABRUZZO POSITIVA”

L’AQUILA – Sono già oltre 60 i circoli abruzzesi del Partito Democratico che hanno risposto alla campagna lanciata dal segretario nazionale Enrico Letta, che ha proposto alle articolazioni locali del Pd una riflessione in 21 punti a partire dagli elementi del suo discorso all’Assemblea del 14 marzo scorso. I circoli hanno svolto o fissato riunioni, nelle modalità più opportune in riferimento alla situazione pandemica, per la discussione e la successiva elaborazione di un documento politico.

“Una prima risposta positiva – la definisce il segretario regionale del Pd, Michele Fina – che ci aspettiamo venga irrobustita nelle prossime ore, visto che la scadenza indicata è il 31 marzo. La disponibilità delle strutture regionale e provinciali del partito a sostenere questo processo è totale, si tratta di un passaggio fondamentale: i circoli, ovvero gli iscritti e quindi il Pd sul territorio, hanno l’opportunità di contribuire all’agenda politica del partito dei prossimi mesi. L’Abruzzo dovrà coglierla”.