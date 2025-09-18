MOBILITY INNOVATION TOUR: TAVOLA ROTONDA DELLA TUA SU ITERMODALITA’, FILOBUS E SOSTENBILITA’

PESCARA – Integrazione gomma-ferro, rilancio del filobus, prospettive legate alla transizione energetica e sfide correlate sul piano normativo e degli investimenti: questi solo alcuni dei temi al centro della tappa del Mobility Innovation Tour 2025 dedicata a “Intermodalità, filobus, sostenibilità: il tpl e la sfida della qualità del servizio”, in programma oggi a Pescara presso presso la sede della Tua società regionale del trasporto pubblico, in via San Luigi Orione 4 alle ore 10:30.
La giornata si aprirà con i saluti di Gabriele De Angelis, Presidente di TUA, seguiti dai keynote speech di Gino D’Ovidio, professore di Ingegneria dei Trasporti all’Università degli Studi dell’Aquila, e di Maxmilian Di Pasquale, Direttore generale di TUA.
A seguire, una tavola rotonda riunirà rappresentanti di operatori e industria: Davide Mezzadri, Direttore tecnico e d’esercizio di TEP Parma, e Massimiliano Cantoni, Responsabile della pianificazione dei servizi di Agenzia Mobilità di Modena e Direttore dell’esercizio filoviario di SETA, illustreranno l’esperienza e le prospettive delle due realtà in termini di trasporto filoviario, mentre il Direttore tecnico di TUA Paolo Sportiello, anche RUP della filovia, si concentrerà sul sistema in corso di lancio nella città abruzzese.
Il confronto vedrà la partecipazione di player industriali quali Kiepe Electric, specialista nella fornitura di componentistica elettrica per automotive e i costruttori di autobus Karsan, Iveco Bus e Solaris Bus e Coach.
L’appuntamento è parte della rassegna di convegni del Mobility Innovation Tour, promossa dalla rivista di settore AUTOBUS in partnership scientifica con l’Università di Genova.
PROGRAMMA
SALUTI INTRODUTTIVI
Gabriele De Angelis, presidente, TUA
KEYNOTE
Gino D’Ovidio, professore di Ingegneria dei Trasporti, Università degli studi dell’Aquila
Maxmilian Di Pasquale, Direttore generale, TUA
TAVOLA ROTONDA
Paolo Sportiello, Direttore tecnico, TUA
Davide Mezzadri, Direttore tecnico e d’esercizio, TEP Parma
Massimiliano Cantoni, Responsabile della pianificazione dei servizi di Agenzia mobilità di Modena e Direttore dell’esercizio filoviario di SETA
Calogero Taibi, Amministratore delegato, Kiepe Electric Italia
Halit Özgür Altınsoy, General manager, Karsan Europe
TBD, Iveco
TBD, Solaris
