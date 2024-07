MODA: ACCADEMIA NAMY PORTA IL MADE IN ITALY ALLA MARINA DI PESCARA

PESCARA – Al via la Sfilata di moda dell’Accademia NAMI, un evento che celebra il talento e la creatività dei suoi giovani allievi. La kermesse estiva pescarese, inserita nel programma di Estatica 2024, si terrà sabato 27 luglio alle ore 21 presso l’Arena del Porto Turistico Marina di Pescara.

Jo Squillo, come da tradizione, presenterà l’evento che, con il patrocinio del Comune di Pescara, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Camera di Commercio Chieti Pescara, si preannuncia un imperdibile appuntamento per tutti coloro che amano la moda e lavorano nel settore.

La manifestazione riunirà oltre 200 prestigiose aziende provenienti da tutta Italia, offrendo una vetrina importante per i talenti emergenti. Le collezioni presentate traggono ispirazione dalla Divina Commedia, in un viaggio allegorico interpretato con modernità e innovazione. Ogni abito racconterà una storia, combinando creatività, artigianalità e sostenibilità, principi fondamentali del Made in Italy e dell’Accademia.

Gli studenti dimostreranno le competenze acquisite nel percorso formativo, attraverso tecniche innovative ed abiti elaborati. La sfilata sarà anche l’occasione per assistere ad una competizione stimolante tra gli allievi: una giuria tecnica composta da 10 esperti valuterà le creazioni presentate, decretando i vincitori delle ambite borse di studio finanziate dall’Accademia.

NAMI, diretta da Rita Annecchini, è una realtà prestigiosa e consolidata nell’alta formazione dei professionisti della moda. Non a caso, sul palco del Marina porteranno le loro creazioni tre giovani allieve che hanno fatto faville al 34° Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di Roma: Alessia Lizzi, vincitrice nella sezione Pellicceria; Giulia Ciuffetelli, finalista nella stessa sezione; Giada Di Girolamo, finalista nella sezione Pelletteria.

Un aspetto centrale sarà la partecipazione di aziende che hanno dato un contributo significativo alla sfilata: riflettori puntati sul partner ufficiale Confezioni Mario De Cecco, azienda abruzzese leader del Workwear, e ancora Randstad, Freudenberg Performance Materials, Profili Aziendali, Codis, Imatex, Fashion Tex.

L’evento, arricchito da interviste e momenti di spettacolo, sarà ripreso dalle telecamere di Mediaset e trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, permettendo ad un pubblico ancor più ampio di assistere alla sfilata.

Le foto sono della sfilata dello scorso anno