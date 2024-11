MODA: IL BRAND AQUILANO FI-LI VOLA AD ABU DHABI, “GRANDE SUCCESSO PRIMO VIAGGIO NEGLI EMIRATI ARABI”

L’AQUILA – Il brand Fi-Li, neo nata start up di moda e luxury dell’Aquila, al Shipping 2024 di Abu Dhabi, uno degli appuntamenti più rilevanti del settore moda a livello internazionale, tenutasi ad inizio novembre.

Le ideatrici di questo nuovo brand sono la designer Filomena Di Camillo, docente del corso di Design dell’Accessorio all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, cattedra di moda e costume, e l’artista visiva e scultrice Licia Galizia che ha realizzato innumerevoli creazioni esposte in prestigiosi palazzi, musei e ambasciate.

“L’avventura di Fi-Li – si legge in una nota – prende il via all’inizio del 2024 quando la stessa Di Camillo ha l’idea di realizzare delle borse/scultura riproponendo opere della Galizia. Non delle semplici borse che riproducano delle immagini d’arte bensì vere e proprie opere realizzate a mano e autenticate dalla stessa Licia Galizia. Arte e Moda costantemente in dialogo si intersecavano secondo un legame inestirpabile”.

“Sono stati realizzati i primi prototipi che sono entrati nelle proposte del gruppo World Vision Group srl, società di promozione del Made in Italy nel Mondo che ha organizzato questo primo viaggio di promozione del brand negli Emirati Arabi dove il successo è stato immediato riconoscendo nel prodotto Made in Italy unicità e originalità”, conclude la nota.