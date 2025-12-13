MODA: SFILANO LE CREAZIONI NAMI IN OMAGGIO AI PARTNER, IL MEGLIO DELL’ABRUZZO IN PASSERELLA

PESCARA – Una serata che ha fatto brillare l’Abruzzo della moda. Al Palabecci del Marina di Pescara, la Nuova Accademia Moda Italiana – NAMI ha portato in scena mercoledì 10 dicembre un fashion show che ha unito creatività, tecnica e visione industriale, confermando il ruolo dell’Accademia come punto di riferimento nazionale per la formazione e l’innovazione nella filiera moda.

NAMI for Companies, questo il titolo dell’evento, ha celebrato l’alleanza tra mondo della formazione e mondo produttivo, valorizzando la collaborazione con partner strategici: Randstad, Freudenberg, Confezioni Mario De Cecco, Imatex, Codis, Fashiontex, Metal Service, Denim Moda e Profili Aziendali.

Una rete – si legge in una nota – che rappresenta una delle filiere più attive e dinamiche del Made in Abruzzo.

La sfilata, presentata da Jo Squillo e trasmessa in diretta sui canali social dell’Accademia, è stata seguita da un pubblico numeroso composto da professionisti del settore, aziende, stampa e istituzioni. Tra gli ospiti, anche Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, ente patrocinante dell’evento.

“Questa serata dimostra che quando formazione e impresa lavorano in sinergia, il territorio cresce – ha dichiarato la direttrice NAMI, Rita Annecchini – I nostri allievi, supportati dalla maestria dei nostri docenti, hanno portato in passerella non solo creatività, ma visione, consapevolezza e capacità progettuale. NAMI è orgogliosa di rappresentare un Abruzzo che innova, che collabora e che crede nel talento dei giovani. Questa non è solo una sfilata: è il racconto di una filiera di aziende che funziona e che guarda lontano”.

Sul palco si sono alternate quattro capsule, espressione della creatività degli allievi NAMI e della collaborazione con le imprese.

Anima Blu (Filiera corta del denim) – La prima capsule ha acceso i riflettori su una filiera corta interamente abruzzese che unisce ricerca e sostenibilità. Il progetto, nato in collaborazione con Freudenberg, Imatex, Codis, Fashiontex, Metal Service e Denim Moda, prevede il Passaporto Digitale del Prodotto, uno strumento che certifica tracciabilità, provenienza e impatto ambientale dei capi. Un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e territorio possano generare moda di altissimo livello.

Pellicceria (RMI e Fur Couture) – La capsule ha portato in passerella i capi finalisti e vincitori della sezione Pellicceria del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2024/25. Gli outfit, ottenuti dalla trasformazione di vecchie pellicce, coniugano artigianalità e responsabilità ambientale. La sezione è stata valorizzata dalla presenza di Elena Salvaneschi, dirigente Associazione Italiana Pellicceria e CEO di TheOneMilano. Fur Couture, caratterizzata da borse e accessori, ha mostrato come scarti, scampoli e ritagli forniti da AIP possano diventare nuovo valore.

Green We-Are – la collezione è nata dalla collaborazione con una delle aziende più innovative nel settore dell’abbigliamento da lavoro, la Confezioni Mario De Cecco. “Green We-Are” rappresenta un percorso di ricerca che integra estetica e criteri di ecodesign. Capi funzionali e progettati dai designer NAMI seguendo le linee guida definite dall’azienda.

Within – La capsule finale ha esplorato la bellezza di ciò che non si vede: la struttura interna del capo. Interfodere tecniche, materiali sostenibili e imbottiture leggere hanno definito un’eleganza essenziale, supportata dal know-how della Freudenberg.

Ospiti, interviste e una passerella che racconta un settore in crescita. La serata ha dato spazio anche alle voci dei partner, con interventi e interviste sul palco. Particolare attenzione al dialogo con Randstad, agenzia per il lavoro di riferimento nazionale, rappresentata da Claudio de Masi e Sonia Sabbatelli, che hanno commentato le nuove sfide del mercato del lavoro e il ruolo strategico della formazione NAMI.

L’intervista a Marco Castelli, presidente di Profili Aziendali, ha raccontato l’importanza di investire nelle competenze e nei talenti locali.