MODIFICA PRG DI TERAMO: POSSIBILI ISTANZE DI RETROCESSIONI E CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

TERAMO – L’assessore al Piano Regolatore Generale del Comune di Teramo Graziano Ciapanna, rende noto che è possibile formulare istanze di retrocessioni e correzioni di errori materiali, fatte salve le ulteriori istanze già pervenute. Per presentare la richiesta, si deve utilizzare l’apposito modello all’indirizzo PEC: [email protected], entro il 30 novembre 2023, al fine di procedere alla modifica del Piano Regolatore Generale. Tutti i dettagli nella sezione Comunicazioni dai settori del sito ufficiale dell’ente: www.comune.teramo.it.

Si esprime in tal modo la volontà dell’Amministrazione Comunale di andare incontro alle esigenze dei cittadini che chiedono la retrocessione dei terreni edificabili, non utilizzati e non utilizzabili, la rilocalizzazione di diritti edificatori, la retrocessione di terreni edificabili, la correzione di incongruenze nella pianificazione vigente e l’aggiornamento della normativa tecnica di attuazione.