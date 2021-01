MORTO DOPO LITE CON FRATELLO, DOMANI I FUNERALI DI MATTEO: SUL WEB RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA

MIGLIANICO – Si terranno domani alle 10, nella chiesa di San Rocco, a Miglianico, i funerali di Matteo Giansalvo morto a 18 anni due giorni dopo la lite con il fratello Giuseppe, 21 anni, da domenica scorsa agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Una tragedia che ha sconvolto Miglianico, innescata da una banale discussione per l’utilizzo di un rullo da pittore.

Intanto sul web è partita una raccolta fondi organizzata sulla piattaforma Gofundme dagli amici della vittima, un’iniziativa rivolta anche a chi non aveva una conoscenza diretta del giovane: “Vogliamo onorare nella maniera migliore possibile il ricordo di Matteo, dando un sostegno alla famiglia in questo momento molto difficile: nessuno merita la fine che il destino ha tenuto in serbo per lui. Era un ragazzo d’oro e come tale mi sento in dovere di omaggiarlo come lui merita: mettetevi una mano sulla coscienza, sono sicuro che voi al posto mio avreste fatto lo stesso”, scrive l’amico Simone, ideatore della raccolta fondi. Le donazioni, fino alla mezzanotte di ieri, erano 177 e ammontavano a oltre 5.400 euro: l’obiettivo è raggiungere 20mila euro

Il colpo ricevuto alla testa ha determinato oltre alla frattura del cranio, l’emorragia cerebrale che è risultata fatale, spiega Il Centro. È questo l’esito dell’autopsia su Matteo, che si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara dove era arrivato già in coma. Il fratell non si dà pace: ai domiciliari a casa dell’altro fratello Emanuele, ripete in continuazione che non voleva uccidere né fare del male a Matteo.

