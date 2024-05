MOLESTIE A BORDO DI UN’AMBULANZA: ASL TERAMO AVVIA INDAGINE INTERNA

TERAMO – “La Asl di Teramo apprende da un post pubblico diffuso su piattaforma social Facebook e da segnalazioni giornalistiche che si sarebbe verificato uno spiacevole episodio di molestie sessuali a bordo di un’ambulanza ai danni di una giovane donna”.

È quanto si legge in una nota della Asl che, “nel condannare fermamente ogni tipo di violenza ed in particolare sulle donne l’azienda sanitaria ha immediatamente avviato una verifica per accertare quanto realmente accaduto”.

La Asl ha avviato dunque un’indagine a riguardo “e metterà in atto tutte le azioni necessarie per accertare la verità dei fatti e prendere i dovuti provvedimenti”, conclude la nota.