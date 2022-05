MOLESTIE A UNA RAGAZZA, CONDANNATO EX COMANDANTE VIGILI DI MONTEREALE

L’AQUILA – La Corte d’Appello ha confermato la condanna a carico di Francesco Soccorsi, di 66 anni, ex comandante della polizia municipale del Comune di Montereale (L’Aquila).

La sentenza è stata rimodulata con una riduzione di pena rispetto al primo grado di giudizio (2 anni e mezzo). I giudici d’Appello gli hanno inflitto un anno e otto mesi, oltre al risarcimento del danno alla parte civile.

L’uomo, ricorda Il Centro, era finito nei guai per le molestie sessuali nei confronti di una 27enne, destinataria di avance sessuali ritenute troppo spinte. In seguito alla denuncia della vittima erano scattate le indagini da parte dei carabinieri. La donna aveva presentato una documentazione medica che attestava uno stato di ansia dovuto alla violenza sessuale denunciata.

L’ex comandante della polizia municipale, secondo quanto si è appreso, non sarà sospeso dal servizio in quanto sta per andare in pensione.