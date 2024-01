MOLESTIE OLFATTIVE: A VASTO UN INCONTRO PROMOSSO DA ARAP E ARAP SERVIZI

VASTO – Molestie olfattive, criticità e misure di mitigazione.

Se ne parlerà a Vasto (Chieti), venerdì 12 gennaio, alle ore 17, nella sala convegni Arap presso l’ex Consorzio industriale, in un incontro promosso da ARAP e ARAP Servizi.

Il tema, di stringente attualità, è molto sentito. Dopo i saluti del presidente dell’Azienda Regionale per le Attività Produttive Giuseppe Savini, interverrà il professor Gianluigi De Gennaro, volto noto della tv, docente di Chimica dell’Ambiente presso il Dipartimento di Biologia, di Scienze chimiche e tossicologiche per il corso di studi in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della Scuola di Medicina; di Gestione dei siti contaminati per il corso di studi in Scienze ambientali e di Rifiuti, bonifiche e controlli ambientali per il corso di studi in Scienze della natura e dell’ambiente all’ Università di Bari Aldo Moro e, dal 2012 Coordinatore del Tavolo Tecnico Nazionale per la regolamentazione delle emissioni odorigene. Autore di molteplici pubblicazioni tra cui il volume ‘Molestie olfattive. Studi, metodi e strumenti di controllo’.

A seguire gli interventi di Massimo Giusti, direttore tecnico di ARTA-Agenzia regionale per la tutela ambientale, Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lanciano Vasto Chieti, Gianluigi Torino, chimico e responsabile tecnico ARAP Servizi.

Le conclusioni saranno affidate all’amministratore unico di ARAP Servizi Nicola Del Prete, il quale così presenta l’appuntamento: “I miasmi nelle aree industriali e lì dove le urbanizzazioni hanno quasi inglobato gli impianti depurativi sono un problema che abbiamo il dovere, noi gestori di tali impianti, di affrontare seriamente, chiedendo la stretta collaborazione di chi ne sa più di noi. Per questa ragione il lavoro delle ARPA regionali, delle Asl e di tecnici preparati rappresenta una indispensabile piattaforma di confronto e di discussione per individuare insieme le criticità e proporre le adeguate soluzioni che tranquillizzino le popolazioni. Venerdì prossimo verrà opportunamente illustrato anche il progetto NOSE che in via sperimentale si sta applicando all’area industriale di Punta Penna”.

Moderatore dell’incontro sarà il giornalista e sociologo Orazio Di Stefano.