MOLINA ATERNO: AL VIA UN CORSO PER OPERATRICI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA

MOLINA ATERNO – Partirà il prossimo 22 marzo a Molina Aterno (L’Aquila) il corso per operatrici di Centro Antiviolenza organizzato da Libera Diosa Onlus Sulmona – Spazio Donna Onlus. Sette moduli, con esercitazioni, lezioni frontali, role playing ed analisi di casi reali.

“Donne che si prendono cura di altre donne: questo è il nostro modo per celebrare l’8 marzo”, spiega in una nota la presidente dell’associazione La Diosa Onlus Gianna Tollis. “Il concetto di sorellanza, seppur abusato negli ultimi tempi, resta l’unico porto sicuro per una donna. Che si tratti di molestie sul lavoro, di violenza domestica, di matrimoni forzati, di discriminazioni, di infibulazione e di tanto altro, solo se una donna viene presa per mano da un’altra donna può uscirne e guarire”.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di formazione: un’occasione per creare consapevolezza ma anche utile per uno sbocco lavorativo futuro.

Il corso è completamente gratuito e destinato a donne di maggiore età. Iscrizioni entro il 15 marzo 2025: per informazioni e per iscriversi si può inviare una mail a spaziodonna.ladiosa@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3884348757 indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e un recapito telefonico.