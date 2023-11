“MONACHESIMO, SPIRITUALITA’ E LUOGHI DI CULTO”: CONVEGNO NELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO A CIVITARETENGA

NAVELLI – Dopo gli appuntamenti dedicati alla chiesa di San Tommaso Becket a Caramanico Terme (Pescara) e alla chiesa di San Pietro ad Oratorium a Capestrano (L’Aquila), prosegue il ciclo di incontri di studio e divulgazione dedicati al “Monachesimo, spiritualità, e luoghi di culto. Le testimonianze in Abruzzo” curato dall’associazione culturale “Blues Time”, in collaborazione con il Centro Studi di Epineion editrice.

L’appuntamento è nella Chiesa di Sant’Egidio a Civitaretenga, frazione di Navelli (L’Aquila), domenica 12 novembre, alle ore 16.

“Sarà la chiesa di Sant’Egidio a Civitaretenga ad ospitare il nuovo appuntamento con la cultura. Il ciclo di incontri ‘Monachesimo, spiritualità e luoghi di culto. Le testimonianze in Abruzzo’ si sviluppa in diversi luoghi di culto e di storia. La chiesa e l’anelito religioso hanno dato forma e significato a un lungo periodo storico in Abruzzo capace di influenzare ogni altra manifestazione di pensiero di arte e di vita. Il Medioevo in Abruzzo è un periodo compiuto che innalza una maestosa architettura di fede e di speranza. Ascoltare, raccogliere e divulgare è il nostro impegno”, si legge in una nota.

Interverranno all’incontro del 12 novembre: Massimiliano D’Innocenzo, presidente Consorzio tutela zafferano dell’Aquila Dop; Angelo Sarra, presidente Fondazione Silvio Salvatore Sarra; Maurizio Piccinino, giornalista; Gaetano Basti, editore; Paolo Federico, sindaco di Navelli e presidente Gal Gran Sasso Velino; Fabio Di Bartolomeo, giornalista. L’iniziativa è patrocinata da: Comune di Navelli, Proloco Navelli, Gal Gran Sasso-Velino.