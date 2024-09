MONDIALE FEMMINILE DI TRIATHLON LUNGO A NIZZA, BENE L’ABRUZZESE DI BENEDETTO

PESCARA – A Nizza, il 22 settembre 2024 c’è stata la gara Mondiale femminile di Ironman, del triathlon lungo (3,8Km di nuoto, 180 Km di bici con dislivello 2500 metri e 42 Km di corsa a piedi) e l’unica donna selezionata per l’Abruzzo è stata Cecilia Di Benedetto, categoria F 45, che ha percorso la distanza in 13 ore e 19 minuti, piazzandosi 645 su 1500 atlete.

La triatleta, già orgoglio abruzzese per essere stata in passato tra le 100 maratonete più forti d’Italia, si cimenta nelle gare dell’Ironman lungo fin dall’agosto 2014 con l’esordio a Copenaghen. Oggi ha in attivo 15 gare con il tempo migliore di 11 ore e 5 minuti ottenuto a Cervia nel 2018. Cecilia, laureata in Scienze Politiche, riesce a conciliare felicemente lavoro e sport.

Una gara per vere “dure” che in Abruzzo solo 6 donne hanno completato: nel 2010 Valentina Salvatore, poi negli anni a seguire Elga Ersilia Tieri che ha gareggiato per ben 3 volte la distanza, Claudia Gnudi per 2 volte, e infine ma non ultime, Monia Coletti, Heidi Cameron e Lia Lepore.