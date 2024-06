MONDIALI DI BREAKDANCE ALL’AQUILA: ESIBIZIONI CON 500 GIOVANI ARRIVATI DA 45 NAZIONI

L’AQUILA – Si è concluso domenica all’ Aquila il ‘Check the style 2024 – World Final’, campionati mondiali di breakdance che hanno richiamato in città più di 500 boys e girls provenienti da 45 nazioni diverse. L’organizzazione dei campionati arriva dopo anni di successi, in cui si sono riscontrate adesioni a livello internazionale, grazie alla ventennale esperienza di Jacopo Scotti, e dalla Società sportiva dilettantistica Zero Gravity.

L’evento, parte del ricco calendario di L’Aquila cresce con lo Sport 2024, è stato dislocato su tutto il territorio aquilano. Dall’ Accademia internazionale di danza Zero Gravity dove si sono svolti stage formativi di Break Dance tenuti da insegnanti di fama mondiale e prossimi giudici e partecipanti delle Olimpiadi di Parigi 2024, all’ Madè disco club con la prima fase di qualificazione del Venerdì, alla discoteca “Bliss” di Monticchio dove si sono tenute le qualifiche delle categorie PRO maschile e femminile e delle categorie KIDS, dedicate ai più piccoli, per poi finire la Domenica sempre al Bliss causa maltempo con i migliori 16 per ogni categoria che si sono dati battaglia fino a decretare il vincitore. ”Abbiamo avuto artisti ed atleti che sono venuti a fare l’ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi” spiega Jacopo Scotti, “Squadre olimpiche come quella Australiana e Venezuelana provenienti dai due capi opposti del mondo si sono scontrate a L’Aquila, ma non solo, abbiamo avuto nazioni come Kazakistan, Brasile, Taiwan e così via”.

L’evento è ormai un evento che porta migliaia di persone a L’Aquila contando accompagnatori, squadre nazionali, amici e semplici curiosi. Si stima che le presenze durante i 4 giorni si aggirino intorno alle 5000 persone. “Ormai è uno dei 5 eventi più importanti d’ Europa” continua Scotti “e se sta crescendo così tanto è sicuramente grazie anche al sostegno del Comune, della Commissione L’Aquila cresce con lo Sport, la Regione Abruzzo, La Fondazione Carispaq, ACSI, Zero Gravity e vari supporters nazionali”