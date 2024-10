MONDIALI HIP HOP: L’AQUILA BRILLA, SESTO POSTO PER L’UNDER 12 DEL PAQ CENTER DI CIMORONI E PACINI

OBIDOS – Si conclude con un sesto posto l’avventura della crew hip hop dei Vibe Tribe del Paq Center dell’Aquila di Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini World Hip Hop Dance Championship, il Campionato mondiali di Hip Hop in corso a Óbidos, in Portogallo, nella categoria Mega Crew Cadett Under 12.

Un risultato, quello della squadra aquilana, a dir poco straordinario: la finale di ieri, sabato 26 ottobre, è stata infatti conquistata a suon di grandi prestazioni, in un campionato di altissimo livello che ha visto esibirsi 4mila ballerini da oltre 50 nazioni.

L’Aquila ha quindi fatto il tifo da lontano per i piccoli grandi Lux Marie Abbott, Lucia Amicucci, Chiara Bonanno, Karim Djigo, Giulia Fallanca, Vanessa Fattore, Penelope Fileni, Sofia Fischione, Sindi Gjorretaj, Maela Marchesani, Giulia Marsili, Sofia Natrella, Cecilia Ragone, Isabel Sebastiani, Laura Scopano, Emma Venticonque.