MONDIALI HOCKEY INLINE ROCCARASO: LA DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA

ROCCARASO – Entra nel vivo il Mondiale di Hockey Inline di Roccaraso (L’Aquila).

In attesa del torneo maschile che inizierà dopodomani, martedì 14 settembre, e dopo i quarti femminili di ieri, oggi grande festa con la Cerimonia d’apertura.

Il tenore abruzzese Aleandro Mariani eseguirà l’inno Italiano. Ad esibirsi anche il mezzosoprano Anna Konovalova, la violinista Angela Turchetta e l’Orchestra Associazione Culturale Fontamara.

Sono previsti spettacoli di atleti che faranno da coreografia con discipline come Hockey Pista, Skateboarding, Downhill, Roller Freestyle.

Il presidente di World Skate, Sabatino Aracu, si è detto orgoglioso di portare una competizione cosi importante in Abruzzo: “È stata una preparazione del torneo sofferta, per via della pandemia – ha spiegato il presidente Aracu – Abbiamo trovato subito la disponibilità della Regione Abruzzo. Uno dei pochi palazzetti in grado di ospitare un evento di questa portata è quello di Roccaraso. Sono orgoglioso – ha aggiunto – di portare il Mondiale nella mia terra”.

La Cerimonia sarà conclusa con i Fuochi Artificiali. Un evento organizzato con tempistiche ristrette, forse come mai accaduto in competizioni mondiali, a causa del Covid e del cambio di sede della manifestazione, Cartagena in Colombia.

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA A PARTIRE DALLE 16.30

