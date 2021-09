MONDIALI HOCKEY INLINE ROCCARASO, UNA BELLISSIMA ITALIA NON BASTA: LA REPUBBLICA CECA IN FINALE

ROCCARASO – Una bellissima Italia non basta per battere la Repubblica Ceca nella seconda semifinale del Mondiale di Hockey Inline 2021. I ragazzi di coach Rigoni cedono ai Cechi, con il punteggio di 6 a 2. La partita è da subito combattuta con gli avversari degli azzurri che vanno in gol dopo nemmeno due minuti. Confezionano la marcatura i soliti Marek Loskot, autore dell’assist e Patrik Sebek, che realizza il momentaneo vantaggio. Grande reazione degli azzurri che sfiorano a più riprese il gol del pari. 1 a 1 che arriva al 13° minuto con la rete di Emanuele Banchero su assist di Andrea Delfino. Pareggio illusorio.

I cechi infatti si riportano sopra con un micidiale Marek Loskot, senza dubbio uno dei migliori giocatori del Mondiale. Nel secondo tempo la partita conferma la qualità delle squadre in campo, con l’Italia che tiene testa ai più esperti avversari, raggiungendo il pareggio con il capitano Tobia Vendrame. Il pari sveglia i Cechi che salgono in cattedra e da quel momento non lasciano più scampo agli azzurri. Di Kamil Skacel, Jakub Cik, Martin Fiala e Jakub Bernad i gol del definitivo 6 a 2. Nell’incontro precedente Il Canada delle stelle Dave Hammond e Thomas Woods riesce ad avere la meglio sulla Spagna per 1 a 0, in un match durissimo e combattuto fino all’ultimo minuto. Gli iberici si confermano tra i migliori del torneo e andranno a sfidare l’Italia per la medaglia di bronzo, domani alle 15.00. A fine gara il leader dei candesi Hammond ha sottolineato la difficoltà dell’incontro. “Gli spagnoli sono una squadra giovane, con giocatori fortissimi ed incredibilmente veloci, abbiamo dovuto giocare al massimo per portare a casa la partita”. Il Canada venuto a Roccaraso per la medaglia più pesante sta confermando il pronostico della vigilia e domani dovrà vedersela con l’altra favorita del Mondiale. La stella canadese dell’Hockey Inline ha voluto sottolineare il particolare momento in cui si sta svolgendo la competizione, in piena pandemia – l’Organizzazione del torneo ha fatto un lavoro straordinario – ha rimarcato Hammond – Parlando anche con gli altri giocatori, tutti concordano sul fatto che questo sia uno dei migliori mondiali organizzati, soprattutto perché abbiamo potuto giocare in sicurezza e senza rischi per la salute e praticare lo sport che tutti amiamo così tanto”.

Domani, negli scontri per i piazzamenti alle 11.30, Francia e Colombia si giocheranno la 5° e 6° posizione. Slovacchia e Svizzera alle 10.00, il 7°e 8° posto. Nelle gare della Wolrd Skate Cup, torneo nel torneo, riservato ai team che sono fuori dalla corsa per le medaglie pesanti, guadagnano il diritto di giocarsi la finale delle ore 13.00, Argentina e Namibia, per le prime due posizioni. Lettonia e Germania per la terza e quarta piazza.