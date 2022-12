MONDIALI: LA MARSICA SI MOBILITA PER IL MAROCCO, ARRIVA MAXI SCHERMO IN PIAZZA

TRASACCO – “In occasione della semifinale dei mondiali di calcio del Marocco, mercoledì 14 verrà istallato un maxi schermo in Piazza Matteotti”.

È l’annuncio sui social del sindaco di Trasacco (L’Aquila) Cesidio Lobene, dopo la vittoria del Marocco contro il Portogallo.

“L’unione e l’armonia di una comunità, sta avvenendo grazie a questo mondiale del Qatar, attraverso un gioco: il calcio”.

In diversi Comuni abruzzesi, in particolar modo nella provincia dell’Aquila, dove si registra la più alta densità di popolazione magrebina, diversi sindaci stanno installando maxi schermi nelle piazze per permettere a tutti la visione della semifinale.

In paese molti sono d’accordo su questa scelta: “Non è come tifare l’Italia – commenta un signore del posto – ma sono contento per loro, questo successo se lo sono strameritato, ora non resta che andare in finale, saremo tutti in piazza con loro a far tifo”.