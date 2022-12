TRASACCO – “Complimenti a tutta la comunità magrebina e al Marocco, per questo ottimo risultato, spero di vedervi in finale, ve lo meritate”.

Questo il commento del sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, raggiunto telefonicamente dall’Ansa, dopo la partita del Marocco vinta contro il Portogallo per 1-0 con un colpo di testa di En-Nesyri.

Trasacco è uno dei Comuni della Marsica che, durante il periodo di stop pandemico, è stato promotore con Confagricoltura Abruzzo per l’apertura di una tratta umanitaria dal Marocco per riportare gli operatori agricoli a lavorare nella piana del Fucino, risorse indispensabili per la produzione delle moltissime aziende agricole del territorio.

Intanto, continuano i caroselli della numerosissima comunità magrebina che festeggia la vittoria a suon di clacson, con gli italiani fermi sui bordi della strada ad esultare in coro.

“Credo che se andremo in finale – commenta un ragazzo magrebino – tutta l’Italia sarà a guardare la partita con noi, grazie Italia”.

(Foto Antonio Oddi)