MONDO DEL VINO ABRUZZESE IN LUTTO, È MORTO NICOLA PIETRANTONJ

L’AQUILA – Lutto per la morte di un grande imprenditore del vino abruzzese: è morto Nicola Pietrantonj, 80 anni erede della Antica casa vitivinicola Italo Pietraantonj di Vittorito, in provincia dell’Aquila.

I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa parrocchiale Madonna della Neve di Vittorito.

Negli anni Cinquanta fu tra i fondatori dell’Unione provinciale degli agricoltori, che poi divenne Confagricoltura L’Aquila. Ma l’azienda nasce con i suoi trisavoli, nel lontano 1791. La storica sede nel cuore del paese è un autentico museo e, nei sotterranei, custodisce le botti di rovere e noce probabilmente più grandi d’Europa, realizzate nel 1870 e ancor oggi in uso. In un altra struttura, poco distante, delle grandiose cisterne dalla capacità di 1.402 ettolitri collocate a 14 metri sotto il livello stradale con il rivestimento interno con piastrelle in vetro di Murano sono un’autentica attrattiva.