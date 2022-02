MONICA VITTI, CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO VENERDI’: “ADDIO ALLA REGINA DEL CINEMA ITALIANO”

ROMA – La Camera ardente per Monica Vitti, scomparsa all’età di 90 anni, si terrà in Campidoglio venerdì 4 febbraio. L’omaggio alla grande attrice sarà possibile dalle 10 alle 18.00.

Intanto la scomparsa di Monica Vitti fa il giro del mondo con tutti i principali media internazionali che rilanciano la notizia e ricordano l’attrice “regina del cinema italiano”. “L’antidiva” titola il sito dello spagnolo El Pais mentre il New York Times ne ricorda il profilo “sia sensuale che cerebrale: ha lasciato il segno sulla scena internazionale degli anni ’60, quando registi visionari come Michelangelo Antonioni stavano ridisegnando il panorama cinematografico”.

Amatissima anche in Francia, il sito Internet del quotidiano Libération la celebra come “una stella nella notte” con un gioco di parole che evoca il titolo di uno dei suoi film più celebri, ‘La Notte’ di Michelangelo Antonioni, interpretato al fianco di Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau. “L’Avventura, l’Eclisse, il Deserto Rosso…Nata al cinema con Antonioni, l’attrice italiana, incarnazione incandescente degli anni Sessanta, prima di reinventarsi nella commedia, è morta all’età di 90 anni”, prosegue Libération.

Mentre Le Monde sottolinea: “Shakespeare, Brecht, Molière sono nel suo repertorio, ma è vedendola interpretare Georges Feydeau che Michelangelo Antonioni la scoprirà” in un lungo articolo dedicato all’attrice che a Cannes ricevette Leone d’Oro alla carriera nel 1995. La Bbc non manca di dare la notizia della scomparsa sul suo sito web, ricordando tra l’altro il primo film che Monica Vitti girò fuori dall’Italia, ovvero la spy comedy ‘Modesty Blaise’ del 1066 che la vide recitare accanto al britannico Terence Stamp – altro volto iconico del cinema dell’epoca – e a Dirk Bogarde.

Il Guardian va oltre il ricordo di vita e opere dell’artista e su suo sito web propone una galleria fotografica che, in 15 scatti, mostra i molteplici volti dell’attrice scandendone l’importante carriera. Del contributo prezioso che Monica Vitti lascia nella storia del cinema scrive anche il tedesco Der Spiegel online, non tralasciando la bravura mostrata anche nella commedia. Come sottolinea anche un’altra testata tedesca, la Suddeutsche Zeitung.