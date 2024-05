MONITORAGGIO INTERVENTI DEL PNRR: CABINA DI REGIA NELLA PREFETTURA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Nella mattinata odierna si è tenuta a Roma una riunione alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, unitamente al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto e, collegato in videoconferenza, il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le finalità di istituzione delle Cabine di regia per l’efficace monitoraggio, su base territoriale, degli interventi del PNRR.

Nella Prefettura dell’Aquila, alla presenza del Prefetto Di Vincenzo e dei componenti del gruppo di lavoro della provincia, si è dato quindi atto della costituzione della Cabina di regia, che si riunirà, come previsto dal dl. n. 19/2024, convertito nella legge 56/2024, con cadenza periodica alla presenza dei rappresentati della Regione Abruzzo, dell’Amministrazione Provinciale, del Comune dell’Aquila, dell’Anci Abruzzo, della Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila e dei delegati dei Comuni e delle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale.