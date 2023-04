MONOPATTINI E SCOOTER ELETTRICI, A PARIGI I CITTADINI AL VOTO PER MANTENERE O BANDIRE IL NOLEGGIO

PARIGI – Quasi 1,4 milioni di elettori parigini sono chiamati a votare per rispondere a una domanda insolita che genera tanto passione quanto odio: siete favorevoli o contrari al noleggio di scooter elettrici in città? Introdotti poco più di cinque anni fa come mezzo di trasporto efficiente e poco inquinante, i 15 mila monopattini a noleggio sparsi per la capitale hanno travolto le autorità locali.

Se da un lato sono un vero successo per la popolazione giovane – si legge sull’Agi – dall’altro è vero che il numero di incidenti è esploso. I monopattini elettrici (a noleggio o privati) sono stati coinvolti in 459 incidenti nel 2022, con tre morti e 426 feriti (il doppio rispetto al 2019), secondo i dati del consiglio comunale, guidato dalla socialista Anne Hidalgo. “E un terzo di questi incidenti si conclude con un ricovero in ospedale”, aggiunge l’assessore ai trasporti di Parigi David Belliard, un ambientalista.

Le immagini di conducenti delle mini-due ruote che violano ogni tipo di regola del traffico (piu’ di una persona a bordo, con bambini piccoli ai comandi, saltando il semaforo rosso…) sono all’ordine del giorno a Parigi, dove i media locali e i forum sui social media diffondono video di azioni pericolose. Uno degli incidenti più scioccanti è stato l’investimento fatale, nel giugno 2021, di Miriam, una donna di 31 anni che camminava lungo le rive della Senna con un’amica, investita da uno scooter con altre due donne a bordo, che sono fuggite. L’italiana, originaria di Capalbio, morì dopo tre giorni di coma.