MONTAGNA: AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI MONTI GEMELLI

CAMPLI – Ha preso il via ieri la sesta edizione del Festival dei Monti Gemelli, con il primo evento della sessione primaverile della rassegna di cultura di montagna organizzata dalla sezione Val Vibrata Monti Gemelli del Club Alpino Italiano, con il patrocinio del Comune di Campli e del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli.

Ieri, venerdì 16 maggio, presso l’Ufficio Turistico del Comune di Campli, l’evento inaugurale del Festival ha visto la partecipazione di Giampiero Di Federico, guida alpina e scrittore, protagonista dell’alpinismo abruzzese, autore di imprese sul Gran Sasso, sulla Majella, ma anche di spedizioni in Himalaya e Karakorum, dove nel 1985 ha aperto una nuova via sull’Hidden Peak (8068 m) – che ha presentato il suo libro “La vita è fredda” e la sua collana di manuali tecnici.

Hanno dialogato con l’autore Pasquale Iannetti, guida alpina, Marco Nardi, INAL e past president CAI Val Vibrata Monti Gemelli, e Davide Francioni, neo presidente della sezione vibratiana e coordinatore della rassegna.

Domani, domenica 18 maggio, sarà la volta della tradizionale “Grande Traversata dei Monti Gemelli”, un lungo trekking per esperti con partenze da Ascoli Piceno, Santa Rufina di Valle Castellana, Villa Lempa (Civitella del Tronto), Macchia da Sole e arrivo, per tutti gli itinerari, a Campli, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Il festival proseguirà nelle settimane successive, fino alla fine di luglio, con un ricco programma di incontri, escursioni e spettacoli, tra cui la passeggiata inclusiva in Valle degli Scoiattoli (Roiano-Battaglia) il 24 maggio, in collaborazione con il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, l’incontro con l’alpinista Pierluigi Bini (presso la Palestra Blue Rock di Martinsicuro il 27 giugno), e la chiusura – sabato 26 e domenica 27 luglio – con il concerto al tramonto presso la Vena di San Vito di Valle Castellana e l’escursione ad anello nell’area dell’Eremo di Sant’Angelo in Volturino.

Il Festival dei Monti Gemelli, giunto alla sua sesta edizione, è una manifestazione che ha come obiettivo la promozione della cultura della montagna e la valorizzazione turistica dell’intero territorio dei Monti Gemelli, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

“Il nostro Festival si conferma come uno degli appuntamenti irrinunciabili per tutti gli appassionati di sport di montagna del centro Italia. Anche quest’anno avremo tanti ospiti importanti e alla Grande Traversata dei Monti Gemelli parteciperanno escursionisti che provengono dalle altre province abruzzesi e dalle regioni limitrofe, attirati dalla bellezza dei nostri monti e dei borghi e delle città che li circondano”, dichiara in una nota Davide Francioni, presidente CAI Val Vibrata Monti Gemelli.