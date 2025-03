MONTAGNA E SPOPOLAMENTO: TRE SINDACI ASCOLTATI DAL COMITATO LEGISLAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – Il Comitato per la Legislazione del consiglio regionale abruzzese, coordinato dalla presidente Carla Mannetti, ha proseguito nella riunione odierna l’ascolto dei territori, allo scopo di monitorare l’attuazione della legge regionale riguardante “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. In audizione il sindaco di Carpineto della Nora (Pescara) Donatella Rosini, il vice sindaco del Comune di Corfinio (L’Aquila) Francesco Di Nisio e il primo cittadino di Raiano (L’Aquila) Marco Moca.

Come si spiega in una nota, si è trattato di “una ricognizione sui nuovi residenti, sulle nuove nascite e sull’insediamento di nuove aziende in virtù del fatto che la norma regionale, prevede degli incentivi per ripopolare le aree interne. Gli effetti saranno oggetto di valutazione del Comitato per la Legislazione che andrà a proporre all’Aula eventuali correttivi. Popolazione anziana, carenza di servizi essenziali, in particolar modo nei presidi sanitari di base; trasporto pubblico da migliorare, maggiori investimenti infrastrutturali per digitalizzare i territori e rilanciare smart working e telelavoro, ma anche Strategia nazionale Aree interne, sono stati i temi ricorrenti su cui i componenti del Comitato continuano a confrontarsi, raccogliendo le istanze dei sindaci”.

“Nella prossima riunione convocheremo rappresentanti di Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani)”, anticipa Mannetti, “e inizieremo a valutare il progetto di legge ‘Norme per il diritto all’autodeterminazione contro la discriminazione e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere'”.