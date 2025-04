MONTAGNA: LIRIS, “GOVERNO AL LAVORO PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE E TUTELA PATRIMONIO INESTIMABILE”

L’AQUILA – “Sostenibilità economica, ambientale e sociale, un approccio integrato che rende l’uomo protagonista, custode della natura, come allevatore e coltivatore, e non un intruso come lo si vorrebbe dipingere. Oggi con il governo Meloni la montagna torna al centro dell’azione politica, con un piano di sviluppo infrastrutturale e turistico che parte dal rispetto dell’ambiente”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, che lo scorso fine settimana a La Thuile, in Val d’Aosta, ha partecipato alla due giorni di “Spazio Montagna: un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”, evento promosso dai Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei Deputati e del Senato per evidenziare la strategia complessiva dell’Esecutivo per lo sviluppo della montagna.

Liris, già assessore regionale alle Aree interne, unico abruzzese presente all’evento, traccia un bilancio: “È stata una splendida occasione per parlare di montagna a 360 gradi, con un’attenzione particolare alle criticità in termini di servizi e spopolamento delle aree interne, e per studiare strategie che invertano la rotta, attraverso un piano di rilancio che preveda investimenti nelle infrastrutture e negli impianti, per rendere fruibili questi luoghi 365 giorni l’anno a turisti e residenti”.

“Particolarmente sentite le tematiche del dissesto idrogeologico, dell’acqua e quindi dell’importanza di una gestione attenta del territorio da parte dell’uomo. Rispetto ed attenzione sono alla base della nostra cultura e sono gli stessi principi che ci permettono oggi di essere riconosciuti nel mondo attraverso i nostri prodotti di eccellenza, unici e inimitabili”.

“In questo senso, il nostro è un patrimonio inestimabile che non può essere riprodotto in nessuna altra parte del mondo – sottolinea – Dobbiamo esserne consapevoli perché si tratta del vero valore aggiunto da cui partire, anche in questo particolare momento, quando si parla di dazi. Occorre ricordarsi che la nostra vera forza risiede nell’unicità”.

“Continuare ad investire sui nostri territori, garantendo il diritto al lavoro e i servizi essenziali a chi abita e vive la montagna, offrendo l’opportunità di uno sviluppo sostenibile attraverso strategie mirate che favoriscano il turismo, è l’obiettivo di questo Governo che andrà avanti in questa direzione ascoltando le voci e le esigenze dei territori”, conclude Liris.