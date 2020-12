MONTAGNA. LUNEDI’ CONFERENZA QUARESIMALE SU INCENTIVI

PESCARA – L’assessore alle Politiche del Lavoro e agli Enti locali, Pietro Quaresimale, terrà lunedì 14 dicembre alle ore 11 presso la sala Corradino D’Ascanio in Piazza Unione a Pescara, una conferenza stampa sulle politiche di incentivazione della Giunta regionale per la montagna abruzzese. In particolare, l’assessore, insieme con il dirigente del Servizio Riforme e enti territoriali Antonio Forese, illustrerà i termini dell’avviso pubblico di prossima uscita.

Download in PDF©