MONTAGNA: SOTTOSEGRETARIO ALL’AMBIENTE BARBARO IL 24 MARZO IN ABRUZZO

L’AQUILA – Il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro sarà in Abruzzo venerdì prossimo, 24 marzo, per una visita istituzionale calendarizzata su invito del senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

L’esponente di governo arriverà alle ore 10 circa ad Ovindoli (L’Aquila), dove incontrerà il sindaco, Angelo Ciminelli, altri amministratori locali, imprenditori e rappresentanti del comparto sciistico.

Successivamente si sposterà sul Gran Sasso, dove effettuerà un sopralluogo agli impianti da sci prima di incontrare, all’Ostello di Campo Imperatore che raggiungerà in funivia, maestri di sci, imprenditori e amministratori.

Barbaro, che sarà accompagnato da Liris e dal senatore Etelwardo Sigismondi in tutte le sue tappe, arriva in Abruzzo per conoscere da vicino i due bacini sciistici nell’ottica, nel caso di Ovindoli, della recente sentenza del Consiglio di Stato che ribaltando il pronunciamento del Tar ha dato il via libera al progetto di realizzazione di nuovi impianti da sci, e nel caso di Campo Imperatore della richiesta di revisione del perimetro delle zone di massima tutela ambientale in modo da escludere dai Siti d’interesse comunitario (Sic) e dalle Zone di Protezione Speciale (Zps) le aree fortemente antropizzate.