MONTAGNA, TORNA A RIUNIRSI IL TAVOLO REGIONALE: NOVITA’ SU SICUREZZA NELLA STAGIONE INVERNALE

L’AQUILA – Torna a riunirsi il tavolo della montagna, istituito su volontà dell’assessore regionale alle Aree interne Guido Liris.

Al termine della riunione, convocata per mercoledì mattina alle ore 10,00 (previsto giro tavolo), alle ore 11,30 all’Auditorium di Palazzo Silone è convocata una conferenza stampa in cui sarà annunciata una importante novità riguardante la sicurezza in montagna, in vista soprattutto dell’ormai imminente stagione invernale.

Il tavolo è composto da Prefettura, questura, forze dell’ordine, alpini, Club alpino italiano, Soccorso alpino e speleologico regionale, Guide alpine e Protezione civile regionale, Collegio regionale Guide Alpine, Università dell’Aquila.

Il tavolo si riunisce periodicamente e con costanza per affrontare i temi connessi alla sicurezza in montagna, d’estate e d’inverno.