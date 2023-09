MONTE AMARO, BIVACCO PELINO: CHUSURA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE

SULMONA – A causa di lavori di manutenzione, il bivacco Cesare Mario Pelino in località Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella, Comune di Pacentro, resterà chiuso e non utilizzabile dal 13 settembre e per tutto il periodo necessario a completare le opere.

A comunicarlo, in una nota, la Sezione del Club Alpino Italiano di Sulmona.

Ad agosto dello scorso anno aveva generato polemiche e indignazione l’iniziativa mai autorizzata di un gruppo di giovani escursionisti, poi identificati e denunciati, che avevano imbrattato il bivacco con bombolette spray, una “performance artistica” che non è stata affatto apprezzata dai frequentatori del luogo e dagli amanti della montagna.

Oggi, spiega il Cai, “i lavori di manutenzione non più procrastinabili, si rendono necessari a seguito dei danneggiamenti derivanti dal continuo ripetersi di atti di vandalismo, dalle intemperie e dalle infiltrazioni di acqua, al punto da compromettere l’usabilità e la funzione di primaria importanza ai fini della sicurezza dei fruitori della montagna”.

Difatti il bivacco è anche punto di riferimento e di appoggio per le squadre di soccorso.

“L’intervento riveste particolare importanza strategica, per il turismo e l’economia regionale, vista la notevole crescita della domanda dell’escursionismo montano, sebbene non sempre sia accompagnata dalla dovuta educazione comportamentale. L’importante intervento di manutenzione sarà svolto dai soci volontari del Club Alpino Italiano di Sulmona, che raggiungeranno il bivacco, anche con turnazioni, ove pernotteranno, per restare a svolgere tutte le opere necessarie, al fine di rendere la struttura in piena efficienza e fruibilità.

“Durante tale periodo di ‘lavori in corso’ la struttura non potrà essere utilizzata dagli escursionisti, e pertanto le escursioni nella zona dovranno tenere conto di tale inutilizzabilità temporanea del bivacco”, conclude la nota.