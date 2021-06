MONTE CARLO FILM FESTIVAL: RUSTICHELLA D’ABRUZZO PROTAGONISTA CON IL SUO SPOT

PESCARA- Rustichella d’Abruzzo protagonista al Monte Carlo Film Festival de la Comédie, la rassegna alla 18/a edizione ideata dal noto volto televisivo Ezio Greggio: durante la proiezione di tutti i film in concorso, l’azienda di Pianella si è fatta conoscere con il suo spot – regia di Pierluigi di Lallo e fotografia di Rocco Marra – al Grimaldi Forum alla presenza della stampa, di Radio Monte Carlo, del presidente di giuria Raul Bova e del patron Ezio Greggio.

Tante le star sul palco monegasco presenti per l’occasione Giancarlo Magalli, Rocio Munoz, Micaela Ramazzotti, e anche due abruzzesi la bellissima Romina Pierdomenico e l’attore Giacomo Ferrara, Spadino della serie ‘Suburra’.

Ovviamente non poteva mancare sulle tavole la pasta interpretata nei due classici della cucina italiana: penne al ragù e al pesto; la sera successiva il mezzo pacchero alla mediteranea.

Nella serata di gala destinata alle premiazioni, Rustichella ha portato un altro simbolo dell’Abruzzo: la Presentosa (elemento distintivo anche nello spot) che gli ospiti potevano indossare come collana o braccialetto e che aveva un obiettivo ben chiaro, ovvero, quello di far conoscere l’Abruzzo in tutte le sue sfumature.