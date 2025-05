MONTE SIRENTE: DOMENICA PASSEGGIATA TRA LE FAGGETE DI CANALE E LETTURE CON ORSA MAGGIORE TREKKING

GAGLIANO ATERNO – Immergersi nella bellezza del Parco Regionale Sirente Velino con “Letture e Memorie alla scoperta del Sirente”, una passeggiata patrimoniale unica che unisce escursionismo, letteratura e scoperta del territorio.

Sarà possibile domenica mattina 1 giugno con partenza da Gagliano Aterno, alle ore 9.00, e dallo chalet del Sirente, alle ore 9.30, grazie ad Orsa Maggiore trekking e Ambiente, associazione di guide di professione nata in valle Subequana. che organizza con crescente successo escursioni guidate nel territorio abruzzese, volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. L’iniziativa è questa volta in collaborazione con Foresta Modello Valle Aterno e Festival Libriganzi 2025.

“Questa passeggiata è un’occasione unica per riscoprire la bellezza del Sirente e connettersi con la sua storia attraverso la cultura e la natura, – afferma Milena Molozzu, presidente e guida dell’ Orsa Maggiore trekking e Ambiente -. La passeggiata contribuisce a esplorare questi temi invitando a riflettere su come abitare il territorio in modo consapevole, valorizzando le risorse locali e le memorie collettive. Il margine che si fa centro, ciò che è ‘fuori’ dalla città oggi diventa centro nevralgico, da cui ripartire”.

L’escursione sarà intervallata da letture dai testi di Massimo Lelj, Umberto Postiglione, e delle Metamorfosi di Ovidio e altri autori.

L’escursione, con partenza alle ore 9 da piazza del Popolo di Gagliano, è adatta a tutti, si snoda per 8 km (circa 4 ore) lungo un itinerario facile che va dallo Chalet del Sirente al Rifugio di Canale, attraversando uno degli altopiani più affascinanti dell’Appennino abruzzese, circondato da faggete e panorami mozzafiato. Durante la camminata, letture tematiche e racconti accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle memorie del territorio, di miti e racconti che ci guideranno alla riscoperta del territorio.

L’evento si inserisce nel contesto del Festival Libriganzi 2025, il festival culturale della Valle Subequana nato dalla collaborazione tra MOMO edizioni, Montagne in Movimento, Radio Antiche Rue ed il comune di Gagliano Aterno. Quest’anno, il festival è dedicato ai temi di “Attivare, Abitare, Accogliere,” invitandoci a riflettere su come abiteremo il futuro. “Come possiamo creare comunità, valorizzare il territorio e accogliere nuovi abitanti in modo sostenibile e inclusivo?”

Logistica

Primo appuntamento: Ore 9.00, Gagliano Aterno, Piazza del Popolo

Secondo appuntamento: (Strada Provinciale Sirentina 11, Secinaro)

Quota di partecipazione: 10 euro

Prenotazione obbligatoria: Non perdere questa occasione unica! I posti sono limitati!

Tel. 328 4197462 (Milena Molozzu, Aigae AB285) – Modulo online: https://forms.gle/2twbPrWiyHA8UcLM8

Consigli e dotazione obbligatoria: Scarpe da trekking, 1,5 litri d’acqua, Cibo di conforto, Copricapo, abbigliamento a strati, protezione solare.