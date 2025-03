MONTE SIRENTE: SI STACCA VALANGA NEL VERSANTE NORD, SUL POSTO ELISOCCORSO E UNITA’ CINOFILA

L’AQUILA – Una valanga ha interessato il versante nord del Monte Sirente. Sul posto è stato inviato un elisoccorso dall’Aquila con l’unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino per valutare la presenza di eventuali persone coinvolte.

In atto anche un intervento, con il coordinamento del 118 del capoluogo, per il recupero di due escursionisti che, in un altro punto della montagna hanno manifestato difficoltà a riscendere a valle.