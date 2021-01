MONTE VELINO, GENOVESI: “UNO DEI MOMENTI PIU’ DIFFICILI PER TERRITORIO, MA SPERANZA NON SI SPEGNE”

MASSA D’ALBE – “Sono ore di angoscia, uno dei momenti più difficili della storia di questo territorio. Le difficoltà di questi giorni non hanno però mai fermato l’instancabile macchina dei soccorsi, contribuendo ad intensificare gli sforzi e alimentando una speranza sempre viva”.

Sono le parole del consigliere comunale Tiziano Genovesi, della Lega, dal primo giorno presente al campo base di Forme di Massa d’Albe in rappresentanza del Comune di Avezzano, per coordinare le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da domenica scorsa sul monte Velino.

Passano le ore e i giorni e proseguono incessanti le operazioni dei soccorritori per trovare tracce dei quattro avezzanesi Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni, di 26 anni; Gianmauro Frabotta, 33 anni; Tonino Durante, 60 anni. In azione il Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia, dal 9^ Reggimento Alpini di L’Aquila e unità cinofile, addestrate al soccorso in caso di valanghe.

“Siamo qui con le famiglie e i soccorritori, sempre con l’ausilio degli psicologi, per offrire un sostegno concreto anche a nome di tutta la Comunità che continua a dimostrare tanta solidarietà e a sperare, perché qui si lavora senza sosta e senza arrendersi allo sconforto – sottolinea Genovesi – Noi restiamo qui, c’è un tavolo tecnico permanente che coinvolge le amministrazioni di Avezzano, di Magliano, di Massa d’Albe. Questa mattina, come ogni giorno da lunedì, il lavoro è cominciato alle 7 con una riunione organizzativa. Le squadre di ricerca salgono in quota e cominciano a lavorare per poi chiudere la sera alle 17.30 con un’altra riunione per fare il punto della situazione e programmare nuovi interventi per il giorno dopo. Rispetto a ieri non abbiamo purtroppo particolari novità”.

Le operazioni di ricerca proseguono nonostante le condizioni estremamente difficili a causa delle valanghe, del forte vento, delle temperature estremamente rigide e della presenza di pericolosi accumuli di neve fresca, esponendo a rischio l’incolumità dei soccorritori stessi.

