L’AQUILA – Proseguono senza sosta le ricerche delle quattro persone di Avezzano dispersi lungo la Majelama, nel cuore del massiccio del Velino, in provincia dell’Aquila. In ore di angoscia per le sorti del 33enne Gianmauro Frabotta, il 26 enne Gianmarco Degni, la cui famiglia gestisce un negozio di articoli sportivi, la 25enne Valeria Mella, fidanzata di Degni, e del 60enne Tonino Durante, 60 anni, titolare della coltelleria di via Marconi, sempre ad Avezzano.

I quattro erano usciti ieri mattina alla buon ora per una ciaspolata in montagna, lungo Valle Majelama, conosciuta anche come la valle delle aquile, ai piedi del monte Cafornia.

Non si sa dove i quattro fossero diretti, quello che è certo è che non sono rientrati in serata ed è dunque scattato l’allarme.

Sono degli amanti della montagna, escursionisti con esperienza, ed erano partiti dal rifugio di Casale da Monte a Forme, frazione di Massa d’Albe, dove avevano lasciato le automobili.

I primi a avviare le ricerche i vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.In serata si è mobilitato il Soccorso alpino di Avezzano, Sulmona e L’Aquila e la Guardia di Finanza. In tarda serata è arrivato l’ok per l’intervento di un aereo dell’Aeronautica militare.

I cellulari dei dispersi sono muti, ma questo dipende dal fatto che nella Valle Majelama c’è assenza di segnale. I carabinieri hanno chiesto alle compagnie telefoniche i codici per geolocalizzare gli apparecchi dei quattro. I soccorritori hanno trovato lungo il cammino che si ipotizza abbiano percorso i dispersi, neve alta e una slavina.

Download in PDF©